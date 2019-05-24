2019-05-24T16:39:21+03:00
Политика

Украинские депутаты обжаловали роспуск Рады в Конституционном суде

Под иском подписались 62 парламентария от нескольких партий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские депутаты оспорили роспуск Рады в Конституционном судеУкраинские депутаты оспорили роспуск Рады в Конституционном судеФото: REUTERS
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Украинские депутаты обжаловали в Конституционном суде указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщил член фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

По его словам, под иском подписались 62 парламентария от партий "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и Радикальной партии Олега Ляшко. Депутаты считают, что принятое Зеленским решение является неконституционным.

"Указ будет признан неконституционным, так как для этого есть, сто процентов, основания, есть нормы Конституции, которые были цинично нарушены Зеленским", - заявил Тетерук.

При этом он пообещал пристально следить за ходом рассмотрения дела, которое депутаты попросили завершить в минимально допустимый срок - один месяц, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что новый президент Украины объявил о роспуске рады 20 мая, а на следующий день был опубликован соответствующий указ. Спикер парламента Андрей Парубий сразу назвал решение незаконным и сообщил о намерении обжаловать документ в суде.

Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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