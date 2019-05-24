Греф: Сбербанк не сможет продать украинскую "дочку" в ближайшие полгода

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-24T17:35:26+03:00

Однако в конгломерате надеются позже договориться с новым президентом страны Владимиром Зеленским

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Находящееся на Украине дочернее предприятие российского Сбербанка не удастся продать в ближайшие полгода. Такого мнения придерживается председатель правления финансового конгломерата Герман Греф.

Выступая на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров, он заявил, что такой исход просто нереален, ведь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому совсем не до этого.

"Я боюсь, что в ближайшие полгода будет точно не до нас. Потом возможны какие-то консультации, конечно, будем возобновлять попытки", - сказал Греф.

При этом он подчеркнул, что украинская "дочка" Сбербанка все еще находится в хорошем состоянии и приносит прибыль, передает "Интерфакс".

Напомним, что российская компания пытается продать свое дочернее предприятие с 2017 года - тогда Киев ввел санкции против пяти украинских банков с капиталом из РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что купить "дочку" Сбербанка хотел консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka и белорусской частной компании, а также "Паритетбанк", однако всем им отказал Национальный банк Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU