Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом

СЕГОДНЯ 20:27 2019-05-24T20:27:08+03:00

Посольство РФ во Франции пока не располагает сведениями о том, есть ли россияне среди пострадавших

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Прокуратура Лиона начала расследование по статье "Попытка совершения преднамеренного убийства" после того, как на одной из пешеходных улиц города прогремел взрыв. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа также приступило к следственным действиям.

Сайт kp.ru писал о том, что бомба была замаскирована под посылку и оставлена возле булочной. Неизвестные начинили взрывное устройство гвоздями, болтами и другими поражающими элементами.

Местные СМИ сообщают о 10 пострадавших, среди которых есть один ребенок, однако в префектуре пока подтвердили информацию лишь о 8 получивших ранения. Посольство РФ во Франции пока не располагает сведениями о том, есть ли среди этих людей россияне.

"Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации. Выражаем искреннее сочувствие пострадавшим и их близким", - сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

Правоохранители продолжают поиски подозреваемого, который попал на камеры видеонаблюдения. Речь идет о мужчине в возрасте 30-35 лет в черном свитере, очках и маске, передает BFM.TV.

Первые кадры с места взрыва в Лионе.Район оцеплен, стягиваются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU