Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра

СЕГОДНЯ 20:44 2019-05-24T20:45:13+03:00

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии и должность премьер-министра страны. Об этом дипломат сообщил во время посещения музыкального фестиваля в городке Хаслмир графства Саррей, где находится его избирательный округ.

"Избирательный округ моей партии вправе узнать об этом первым", - цитирует Ханта газета Farnham Herald.

Напомним, что действующий премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила о намерении уйти в отставку 7 июня 2019 года. В этот же день она оставит пост лидера правящей Консервативной партии. Решение было принято после консультации с другими членами политического объединения.

Сайт kp.ru публиковал самые запоминающиеся высказывания Терезы Мэй из ее прощальной речи.

ИСТОЧНИК KP.RU