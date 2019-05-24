Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии и должность премьер-министра страны. Об этом дипломат сообщил во время посещения музыкального фестиваля в городке Хаслмир графства Саррей, где находится его избирательный округ.
"Избирательный округ моей партии вправе узнать об этом первым", - цитирует Ханта газета Farnham Herald.
Напомним, что действующий премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила о намерении уйти в отставку 7 июня 2019 года. В этот же день она оставит пост лидера правящей Консервативной партии. Решение было принято после консультации с другими членами политического объединения.
Сайт kp.ru публиковал самые запоминающиеся высказывания Терезы Мэй из ее прощальной речи.
ИСТОЧНИК KP.RU