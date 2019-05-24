"Я сделала все, что могла". Прощальная речь Терезы Мэй: главное

После долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС премьер-министр Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня. Такое решение политик приняла после консультации со своими сопартийцами.

Сегодня возле резиденции главы правительства на Даунинг-стрит Мэй произнесла свою прощальную речь. "Я сделала все, что могла. Я сделала все, чтобы убедить парламент поддержать эту сделку [по Brexit]. К сожалению, у меня не получилось [достичь этой цели]", - передает Daily Mail ее слова.

"В 2016 году мы дали народу Великобритании возможность выбора. Вопреки всем прогнозам, люди проголосовали за выход из состава ЕС. Как тогда, так и сегодня я считаю, что в демократической стране исполнение выбора народа является обязанностью", - добавила Мэй.

В своей речи Мэй отметила, что всегда будет "сожалеть о том, что н е смогла добиться Brexit". Едва сдерживая переполнявшие ее эмоции, она сказала, что работа на посту главы правительства была для нее честью. Политик также объявила, что покинет пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства 7 июня.

Мэй также выразила надежду на то, что она не станет последней женщиной на одной из важнейших должностей в королевстве. В заключение политик предупредила парламентариев о том, что обещания - это "не просто слова". После завершения выступления она скрылась в дверях знаменитого дома на Даунинг-стрит и покинула его через заднюю дверь.

Последние консультации в парламенте по вопросу принятия сделки о Brexit состоялись на этой неделе. Daily Mail отмечает, что предложение премьера провести второй референдум и вступить во временный таможенный союз с ЕС вызвало недовольство даже у консерваторов - сопартийцев Мэй.

Отставку Мэй прокомментировали многие видные британские политики. Так, ее предшественник на посту главы правительства Дэвид Кэмерон в своем Twitter написал, что речь Мэй была сильной и храброй. "Ее [Мэй] нужно благодарить за неутомимую работу на благо страны", - добавил бывший премьер.

Бывший спикер Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Андреа Лидсом, которая подала в отставку на этой неделе, в свою очередь, назвала речь Мэй "свидетельством преданности стране и долгу". Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого называют вероятным кандидатом на пост главы правительства, поблагодарил Мэй за работу в Консервативной партии и на посту премьера, а также призвал "объединиться и довести до конца Brexit".

Изначально дата выхода Соединенного Королевства из ЕС была запланирована на 29 марта. После нескольких неудачных попыток принятия соглашения о выходе из ЕС было принято решение о предоставлении Лондону отсрочки до 31 октября.