В Лионе полиция оцепила вокзал из-за бесхозной сумки

24 Май 23:24 2019-05-24T23:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Во французском Лионе – новая тревога: на железнодорожном вокзале Лион-Перраш обнаружили кем-то брошенную сумку, ее нашли в переходе к автобусам и тут же вызвали полицию. Сейчас территория вокзала оцеплена, на месте подозрительной находки работают сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), саперы и кинологи с собаками, сообщает газета Le Progres.

Бесхозная сумка в людном месте выглядит особенно пугающе после недавних событий в центре города, где несколько часов назад на пешеходной улице Виктора Гюго взорвался пакет с самодельной бомбой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, начиненное гвоздями и болтами взрывное устройство, похожее на посылку, неизвестные оставили возле булочной. В результате взрыва, по официальным данным, пострадали восемь человек, в том числе ребенок. При этом СМИ сообщают о десяти раненых.

Расследование взрыва в Лионе ведет антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры. У следователей уже есть подозреваемый. Это мужчина с велосипедом, которого запечатлели камеры уличного видеонаблюдения. Он одет в черную футболку и светлые шорты, лицо скрывают темные очки и козырек бейсболки. Предполагаемому террористу на вид около 30 – 35 лет.

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU