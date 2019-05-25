Сторонники Гуаидо заняли посольство Венесуэлы в США

СЕГОДНЯ 01:09 2019-05-25T01:22:39+03:00

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Представители венесуэльской оппозиции взяли под свой контроль здание посольства Каракаса в Вашингтоне. Об этом заявил «временный поверенный» в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо, назначенный провозгласившим себя «президентом» страны Хуаном Гуаидо.

«Наше посольство свободно. Конец диктатуры приближается», - написал он на своей странице в Twitter.

В сообщении пресс-службы «временного поверенного» говорится, что Веккьо сразу же «поднял национальный флаг и развернул плакат с гербом Венесуэлы» над зданием дипмиссии, расположенном в вашингтонском районе Джорджтаун.

Отмечается, что теперь оппозиционеры проводят «оценку ущерба», который якобы был нанесен посольству активистами, защищавшими его от сторонников Гуаидо с середины апреля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее суд выпустил из-под стражи четверых активистов, обязав явиться на судебное заседание 12 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU