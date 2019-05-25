Сторонники Гуаидо заняли посольство Венесуэлы в США
Представители венесуэльской оппозиции взяли под свой контроль здание посольства Каракаса в Вашингтоне. Об этом заявил «временный поверенный» в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо, назначенный провозгласившим себя «президентом» страны Хуаном Гуаидо.
«Наше посольство свободно. Конец диктатуры приближается», - написал он на своей странице в Twitter.
В сообщении пресс-службы «временного поверенного» говорится, что Веккьо сразу же «поднял национальный флаг и развернул плакат с гербом Венесуэлы» над зданием дипмиссии, расположенном в вашингтонском районе Джорджтаун.
Отмечается, что теперь оппозиционеры проводят «оценку ущерба», который якобы был нанесен посольству активистами, защищавшими его от сторонников Гуаидо с середины апреля.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее суд выпустил из-под стражи четверых активистов, обязав явиться на судебное заседание 12 июня.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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