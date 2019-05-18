2019-05-18T06:35:33+03:00
В мире

Задержанных в посольстве Венесуэлы в США активистов выпустили из-под стражи

Их обязали явиться в суд 12 июня и запретили приближаться к какой-либо собственности венесуэльского правительства ближе чем на 30 метров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция арестовала четырех активистов, которые защищали посольство Венесуэлы в США от сторонников оппозицииПолиция арестовала четырех активистов, которые защищали посольство Венесуэлы в США от сторонников оппозицииФото: REUTERS
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В ночь на субботу, 18 мая, стало известно, что суд округа Колумбия выпустил из-под стражи четверых активистов, ранее задержанных американской полицией в посольстве Каракаса в Вашингтоне.

С середины апреля они вместе с другими сторонниками законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро находились в здании венесуэльской дипмиссии, не давая занять его представителям лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Правда, освободили активистов только временно, 12 июня они должны явиться в суд. При этом им выдвинули несколько условий, которые активисты должны выполнять, если хотят оставаться на свободе. Во-первых, им запретили приближаться к какой-либо собственности венесуэльского правительства ближе чем на 30 метров. Во-вторых, они не должны разговаривать ни с кем из окружения Карлоса Веккьо, назначенного Хуаном Гуаидо «временным поверенным» в делах Венесуэлы. А в-третьих, должны отчитываться перед судом по телефону раз в неделю. Об этом рассказала ТАСС активистка американского антивоенного движения CodePink Энн Райт, до 2003 года работавшая в госдепартаменте США.

Она добавила, что задержанным сторонникам Мадуро предъявлено обвинение в создании препятствий деятельности федеральных правоохранительных органов при выполнении ими функций охраны по заданию госдепа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 мая американская полиция ворвалась в венесуэльское посольство в США и арестовала четверых оставшихся там активистов, которые защищали дипмиссию от сторонников оппозиции. Дипломаты по требованию госдепартамента покинули здание в конце апреля.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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