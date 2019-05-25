В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17

СЕГОДНЯ 02:45 2019-05-25T03:04:07+03:00

Лидер голландской оппозиционной партии на теледебатах с премьером страны выразил сомнение в правильности выводов следствия

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Лидер голландской оппозиционной партии «Форум за демократию» и член Европарламента Тьерри Боде во время теледебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что в авиакатастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом может быть виновата Украина.

«Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», - приводит слова голландского европарламентария телеканал NL Times.

Тьерри Боде также выразил сомнение в правильности выводов совместной следственной группы, занимающейся выяснением причин гибели рейса MH17 и добавил, что приговор должны выносить судьи, а не политики, «голословно обвиняющие Россию».

Стоит отметить, что примерно в таких же словах об этом год назад говорил министр транспорта Малайзии Энтони Лок.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.

Между тем, как писал сайт kp.ru, главной причиной гибели рейса MH17 стало то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом, где в то время Киев вел активные боевые действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699128" frameborder="0"></iframe> Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

ИСТОЧНИК KP.RU