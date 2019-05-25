2019-05-25T04:28:39+03:00
Происшествия

В Мексике разбился военный вертолет, тушивший лесные пожары

По неподтвержденным пока данным, на борту находились семь человек, все погибли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вертолет Ми-17 Вооруженных сил Мексики разбился в центральной части страныВертолет Ми-17 Вооруженных сил Мексики разбился в центральной части страныФото: REUTERS
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В мексиканском центральном штате Сан-Луис-Потоси потерпел крушение вертолет Ми-17, принадлежавший министерству Военно-морского флота (SEMAR) Мексики.

«Информируем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолет Ми-17 нашего ведомства», - сообщило министерство на своей странице в Twitter.

В сообщении не уточняется, сколько людей было на борту разбившегося Ми-17, есть ли погибшие и пострадавшие.

Некоторые подробности произошедшего приводит газета El Universal. По ее данным, вертолет российского производства принимал участие в тушении лесного пожара, более недели пылающего в горном районе Керетаро. На борту находилось семь человек, все погибли.

При этом издание уточняет, что изложенную им информацию пока никто официально не подтвердил.

Стоит отметить, что это уже вторая авиакатастрофа в Мексике за последнее время. Как писал сайт kp.ru, в начале мая на севере страны разбился частный самолет, возвращавшийся в Монтеррей из американского Лас-Вегаса, тогда погибли 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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