В Мексике разбился военный вертолет, тушивший лесные пожары
В мексиканском центральном штате Сан-Луис-Потоси потерпел крушение вертолет Ми-17, принадлежавший министерству Военно-морского флота (SEMAR) Мексики.
«Информируем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолет Ми-17 нашего ведомства», - сообщило министерство на своей странице в Twitter.
В сообщении не уточняется, сколько людей было на борту разбившегося Ми-17, есть ли погибшие и пострадавшие.
Некоторые подробности произошедшего приводит газета El Universal. По ее данным, вертолет российского производства принимал участие в тушении лесного пожара, более недели пылающего в горном районе Керетаро. На борту находилось семь человек, все погибли.
При этом издание уточняет, что изложенную им информацию пока никто официально не подтвердил.
Стоит отметить, что это уже вторая авиакатастрофа в Мексике за последнее время. Как писал сайт kp.ru, в начале мая на севере страны разбился частный самолет, возвращавшийся в Монтеррей из американского Лас-Вегаса, тогда погибли 13 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU