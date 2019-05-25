В Литве объявлен день тишины перед вторым туром выборов президента

СЕГОДНЯ 04:59 2019-05-25T05:32:14+03:00

В воскресенье граждане Литвы будут выбирать нового президента. На плакате – лидер первого тура Гитанас Науседа Фото: REUTERS

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В Литве в субботу, 25 мая, наступил «день тишины» перед вторым туром президентских выборов. По закону, запрет на любую агитацию вводится за 30 часов до начала голосования, исключение составляют только рекламные плакаты кандидатов, которые ранее разместили на специальных стендах.

«Если плакаты были вывешены до объявления запрета, снимать их не надо, но в радиусе 50 метров от избирательных участков не должно быть никакого агитационного материала, в том числе и таких плакатов», - пояснила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите.

Голосование начнется 26 мая в 07:00 по местному времени (совпадает с московским). Одновременно с выборами главы республики пройдут выборы депутатов Европарламента, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в первом туре выборов президента Литвы победили экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

ИСТОЧНИК KP.RU