Жертвами беспорядков в Джакарте стали восемь человек, более 900 пострадали

СЕГОДНЯ 06:54 2019-05-25T07:17:42+03:00

Массовые акции протеста в столице Индонезии начались после объявления прошедших в стране выборов

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С начала беспорядков в Джакарте погибли уже восемь человек, пострадали более 900. Такие цифры в субботу утром обнародовал столичный департамент здравоохранения, ранее сообщалось о шести жертвах и примерно 200 раненых. Причем половина обратившихся в больницы людей – это мужчины в возрасте от 20 до 29 лет.

«Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки», - отмечается в сообщении ведомства.

По данным полиции, причинами смертей протестующих стали огнестрельные ранения и тяжелые травмы, нанесенные тупыми предметами, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые беспорядки, погромы и поджоги, столкновения сторонников действующего президента с «активистами» от оппозиции начались в столице Индонезии 21 мая – после официального объявления итогов прошедших 17 апреля выборов.

Глава государства Джоко Видодо, баллотировавшийся на следующий срок, набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто – 44,5%. Штаб оппозиционного кандидата заявил, что не согласен с такими результатами, потому что во время голосования и подсчета голосов были выявлены масштабные нарушения, а люди вышли на улицы.

Ранее посольство России в Индонезии настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Джакарту.

ИСТОЧНИК KP.RU