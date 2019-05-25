«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-25T09:20:58+03:00

Украинский военачальник, вспомнив свою поездку в Алупку девять лет назад, сказал, что Незалежная потеряла полуостров еще до 2014 года

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Заявление назначенного на днях начальником генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что Крым перестал быть частью Украины задолго до референдума 2014 года, не осталось без внимания председателя комитета Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.

Как сообщал сайт kp.ru, генерал Хомчак, в последний раз побывавший на полуострове девять лет назад, рассказал, что когда он отдыхал в Алупке, «был шокирован тем, что там увидел», и «не понимал, где находится», на Украине ли – потому что ему на глаза все время попадались триколор и «реклама российской водки». Вспоминая об этой поездке, он назвал Крым «плохим остатком Советского Союза».

«Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала», - так прокомментировал слова украинского генерала Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак», - добавил российский сенатор.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706107" frameborder="0"></iframe> Крымский мост готов принимать гостей с материка.Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU