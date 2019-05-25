2019-05-25T09:20:58+03:00
Политика

«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ

Украинский военачальник, вспомнив свою поездку в Алупку девять лет назад, сказал, что Незалежная потеряла полуостров еще до 2014 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан ХомчакНовый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан ХомчакФото: YouTube
Изменить размер текста:

Заявление назначенного на днях начальником генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что Крым перестал быть частью Украины задолго до референдума 2014 года, не осталось без внимания председателя комитета Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.

Как сообщал сайт kp.ru, генерал Хомчак, в последний раз побывавший на полуострове девять лет назад, рассказал, что когда он отдыхал в Алупке, «был шокирован тем, что там увидел», и «не понимал, где находится», на Украине ли – потому что ему на глаза все время попадались триколор и «реклама российской водки». Вспоминая об этой поездке, он назвал Крым «плохим остатком Советского Союза».

«Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала», - так прокомментировал слова украинского генерала Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак», - добавил российский сенатор.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

Крымский мост готов принимать гостей с материка.Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дима Билан готов в третий раз принять участие в Евровидении
Исследование показало, что россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво
Умер Марри Гелл-Манн - лауреат Нобелевской премии по физике
Все финалисты шестого сезона проекта «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей
Канада попросила ООН определить ее границы в Арктике
Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье: три человека погибли
НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России
Болтон считает, что саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
С 25 мая россияне могут посещать Коста-Рику без виз
Погода в Москве на 25 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь и около 23 градусов тепла
Жертвами беспорядков в Джакарте стали восемь человек, более 900 пострадали
Родителей выпускницы, участвовавшей в БДСМ-скандале в одной из школ Владивостока, оштрафуют
СМИ узнали, что тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
В Литве объявлен день тишины перед вторым туром выборов президента
Моряки арестованного в Стамбуле за долги судна возвращаются в Россию
В Мексике разбился военный вертолет, тушивший лесные пожары
Трамп огорчен скорой отставкой Мэй
В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17
Помпео решил для «сдерживания» Ирана продать оружие его соседям
На юге Москвы тушат крупный пожар в жилом доме
Сторонники Гуаидо заняли посольство Венесуэлы в США