2019-05-25T10:34:17+03:00
Общество

Сотрудники Роспотребнадзора провели консультации по профилактике клещевых инфекций

Всероссийская горячая линия по этим вопросам прошла с 1 по 15 мая
Екатерина БОЛГОВА
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Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекцийРоспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекцийФото: Мария ЛЕНЦ
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Около 52 тысяч консультаций провели представители Роспотребнадзора в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевых инфекций с 1 по 15 мая 2019 года.

"В этом году в период с 1 по 15 мая 2019 года специалистами Роспотребнадзора в различных регионах было организовано консультирование граждан по вопросам профилактики клещевого энцефалита", - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что состоялось 8605 консультаций по поведению при присасывании клеща, 6283 - по графику работы лабораторий, куда нужно сдавать клещей на исследование, 5424 - по вопросам клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре добавили, что граждане также интересовались эпидемиологической ситуацией по клещевым инфекциям в стране и за рубежом, экстренной профилактикой иммуноглобулином, вакцинами. Кроме того, были даны консультации по мероприятиями в детских оздоровительных учреждениях, которые проводятся при обнаружении клещей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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