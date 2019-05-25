Сотрудники Роспотребнадзора провели консультации по профилактике клещевых инфекций
Около 52 тысяч консультаций провели представители Роспотребнадзора в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевых инфекций с 1 по 15 мая 2019 года.
"В этом году в период с 1 по 15 мая 2019 года специалистами Роспотребнадзора в различных регионах было организовано консультирование граждан по вопросам профилактики клещевого энцефалита", - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что состоялось 8605 консультаций по поведению при присасывании клеща, 6283 - по графику работы лабораторий, куда нужно сдавать клещей на исследование, 5424 - по вопросам клещевого энцефалита.
В Роспотребнадзоре добавили, что граждане также интересовались эпидемиологической ситуацией по клещевым инфекциям в стране и за рубежом, экстренной профилактикой иммуноглобулином, вакцинами. Кроме того, были даны консультации по мероприятиями в детских оздоровительных учреждениях, которые проводятся при обнаружении клещей.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей в России.
ИСТОЧНИК KP.RU