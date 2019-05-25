2019-05-25T12:58:16+03:00
Происшествия

В США произошла стрельбе в баре, пострадали десять человек

Ранения получили пять мужчин и пять женщин
Екатерина БОЛГОВА
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В США десять человек пострадали при стрельбе в бареВ США десять человек пострадали при стрельбе в бареФото: REUTERS
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В баре американского города Трентон, штат Нью-Джерси, произошла стрельба. Как сообщило издание NJ.com со ссылкой на полицию, в результате происшествия пострадали десять человек.

Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы в 00.25 пятницы по местному времени (07.25 субботы мск). Представитель полиции Стефен Варн отметил позже, что ранения получили пять мужчин и пять женщин. Все они были госпитализированы. У одного пострадавшего серьезное ранение, ему была сделана срочная операция.

Пока не уточняется название и адрес бара, где произошла стрельба. Проводится расследование по факту стрельбы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале мая произошла стрельба в школе в пригороде американского города Денвера. Тогда в результате происшествия ранения получили восемь учащихся. Пострадавшие были госпитализированы, а один 18-летний парень умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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