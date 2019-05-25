Зеленский: выполнение решения Международного трибунала по инциденту в Керченском проливе может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-25T15:33:35+03:00

Ранее в субботу было оглашено решение, согласно которому от российской стороны требуется освободить украинские корабли и моряков

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН, который постановил освободить украинские корабли и моряков, может стать шагом к разблокированию переговоров между странами.

«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной, - написал он в «Фейсбуке». - Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом».

Кроме того, Зеленский добавил, что ожидает решения Кремля, а также возвращения моряков на родину.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая огласил решение по инциденту в Керченском проливе, согласно которому Россия должна освободить украинские корабли и моряков. при этом было отмечено, что трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекращения уголовного дела в отношении членов экипажей задержанных кораблей.

Со своей стороны, в МИД России утверждают, что Международный трибунал не имеет юрисдикции рассматривать эту ситуацию. Кроме того, было отмечено, что исключена возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года по данному вопросу.

В Керченском проливе 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу РФ. Они не стали подчиняться законным требованиям российских пограничников, в результате чего были задержаны. В России в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU