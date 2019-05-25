2019-05-25T14:45:46+03:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали решение Морского трибунала по инциденту в Керченском проливе

Ведомство настаивает, что у трибунала не имеется юрисдикции рассматривать эту ситуацию
Екатерина БОЛГОВА
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В МИД прокомментировали решение трибунала по инциденту в Черном мореВ МИД прокомментировали решение трибунала по инциденту в Черном мореФото: Михаил ФРОЛОВ
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В МИД РФ прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву по отношению, ранее потребовавшего от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе.

Напомним, ранее в субботу, 25 мая, было оглашено решение Морского трибунала, согласно которому от российской стороны требуется освободить украинские корабли и моряков. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело в отношении членов экипажей задержанных кораблей.

В российском внешнеполитическом ведомстве настаивают, что у Международного трибунала по морскому праву не имеется юрисдикции рассматривать эту ситуацию, а возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года по этому вопросу исключена.

В Керченском проливе 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате корабли были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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