Морской трибунал потребовал от России освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-25T14:20:14+03:00

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября прошлого года. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

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Международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков Украины, задержанных за нарушение российской границы в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошло года. Решение трибунала его глава Пак Чжин Хён.

В решении трибунала также отмечается, что трибунал не считает необходимым требовать от российской стороны прекратить уголовное дело в отношении задержанных украинских моряков.

Напомним, ранее Москва заявила, что не будет принимать участие в слушаниях Морского трибунала, так как он не имеет юрисдикцию для рассмотрения подобных дел.

Три корабля ВМС Украины - артиллерийские катерах "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" - 25 ноября 2018 года нарушили российскую границу, направляясь из Черного моря к Керченскому проливу. Экипажи кораблей не подчинялись законным требованиям росийских пограничников и в результате были задержаны. В отношении 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал случившееся провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU