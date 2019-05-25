Минэкономразвития: темп роста ВВП России в апреле ускорился до 1,6%

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-25T17:58:47+03:00

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Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в апреле текущего года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года. Об этом свидетельствуют данные доклада Минэкономразвития "Картина деловой активности".

По оценкам министерства, за первые четыре месяца 2019 года ВВП составил 0,8% год к году. "Основной вклад в увеличение годовых темпов роста ВВП в апреле по сравнению с мартом (около 0,8 п. п. из 1,4 п. п.) внесло улучшение динамики промышленности", - цитирует ТАСС доклад ведомства.

В министерстве также отметили, что рост инвестиций в основной капитал в РФ по итогам первого квартала 2019 года замедлился до 0,5% после 2,9% в IV квартале 2018 года.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Международный валютный фонд прогнозирует сохранение темпа роста валового внутреннего продукта России на уровне 1,4% в 2019 году. Как отметили в фонде, потенциал повышения темпов экономического роста РФ будет зависеть от глубины и масштабности реформ, направленных на усиление конкуренции и снижение роли государства.

ИСТОЧНИК KP.RU