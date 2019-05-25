2019-05-25T19:51:29+03:00
Политика

МИД Украины выразил очередной протест России за поездку Володина в Крым

Спикер Госдумы в этот раз принимал участие в заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики
Марина ВЕНЦОВА
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МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой спикера Госдумы Вячеслава Володина в КрымМИД Украины выразил протест России в связи с поездкой спикера Госдумы Вячеслава Володина в КрымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинское внешнеполитическое ведомство направило в Москву очередную ноту протеста в связи с поездкой в Крым председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - поясняется в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Володин 24 мая находился в Крыму. Там он принимал участие в заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Кстати, ранее сайт kp.ru уже писал, что МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным, а также министров просвещения и здравоохранения РФ Ольги Васильевой и Вероники Скворцовой в Крым.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина до настоящего времени так и не согласилась с волеизъявлением населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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