МИД Украины выразил очередной протест России за поездку Володина в Крым
Украинское внешнеполитическое ведомство направило в Москву очередную ноту протеста в связи с поездкой в Крым председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - поясняется в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Володин 24 мая находился в Крыму. Там он принимал участие в заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.
Кстати, ранее сайт kp.ru уже писал, что МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным, а также министров просвещения и здравоохранения РФ Ольги Васильевой и Вероники Скворцовой в Крым.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина до настоящего времени так и не согласилась с волеизъявлением населения.
ИСТОЧНИК KP.RU