2019-03-15T18:16:39+03:00
Политика

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы в Крым

В Киеве считают визит российских парламентариев на полуостров «грубым нарушением государственного суверенитета незалежной»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД УкраиныЗдание МИД УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 марта, стало известно, что МИД Украины направил России ноту протеста в связи с визитом делегации Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным, а также министров просвещения и здравоохранения РФ Ольги Васильевой и Вероники Скворцовой в Крым.

«Министерству иностранных дел Российской Федерации направлена нота протеста», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства незалежной.

Также там отмечается, что Киев считает поездку представителей российских властей на полуостров «грубым нарушением государственного суверенитета Украины, международного права и устава ООН», а сделанные российскими чиновниками заявления - «циничными и откровенно провокационными».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в праздничном шествии по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, которое прошло 15 марта в Симферополе, приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций, а также министры просвещения и здравоохранения РФ Ольга Васильева и Вероника Скворцова.

Причем после митинга состоялось совместное заседание Совета Госдумы и Госсовета Крыма, в ходе которого Володин предложил Украине выплатить Крыму компенсации за 25 лет, а также обвинил США в обнищании украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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