2019-05-21T20:32:17+03:00
Политика

В результате обстрела Алеппо пострадали шесть человек

По данным агентства SANA, обстрелу подвергся квартал Масакин-эс-Сабиль
Александр ДЖУМАЕВ
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В Сирии не менее шести мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города АлеппоВ Сирии не менее шести мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города АлеппоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сирии не менее шести мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города Алеппо. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По имеющимся данным, боевики выпустили ракетные снаряды по кварталу Масакин-эс-Сабиль. Обстрелу также подверглись окрестности автомобильного кольца Шейхан. Подробности случившегося в настоящий момент уточняются.

Это уже не первый обстрел Алеппо в этом году. Ранее сайт kp.ru сообщал об авиаударе военно-воздушных сил Израиля по городу. По данным сирийской стороны, целью бомбардировки были здания в промышленной зоне в северо-восточной части Алеппо; отмечалось, что в результате налета никто не пострадал.

В мае этого года армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в провинции Идлиб. Тем не менее, группировки, контролирующие провинцию, продолжили обстреливать позиции правительственных войск, в результате чего трое солдат сирийской армии получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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