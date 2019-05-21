В результате обстрела Алеппо пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 20:32 2019-05-21T20:32:17+03:00

В Сирии не менее шести мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города Алеппо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Сирии не менее шести мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города Алеппо. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По имеющимся данным, боевики выпустили ракетные снаряды по кварталу Масакин-эс-Сабиль. Обстрелу также подверглись окрестности автомобильного кольца Шейхан. Подробности случившегося в настоящий момент уточняются.

Это уже не первый обстрел Алеппо в этом году. Ранее сайт kp.ru сообщал об авиаударе военно-воздушных сил Израиля по городу. По данным сирийской стороны, целью бомбардировки были здания в промышленной зоне в северо-восточной части Алеппо; отмечалось, что в результате налета никто не пострадал.

В мае этого года армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в провинции Идлиб. Тем не менее, группировки, контролирующие провинцию, продолжили обстреливать позиции правительственных войск, в результате чего трое солдат сирийской армии получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU