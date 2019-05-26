2019-05-26T01:16:43+03:00
Политика

НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков

В Альянсе отметили, что не видят оснований для применения Россией военной силы против кораблей Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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Морской трибунал требует от России освободить украинских моряковМорской трибунал требует от России освободить украинских моряков
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Освободить украинские корабли и моряков призывает Россию организация Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса в Брюсселе.

"НАТО неоднократно давала понять, что не было никаких оснований для применения Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос "Интерфакса".

При этом чиновник сослался на заявление Североатлантического совета от 28 ноября 2018 года и на выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 4 апреля 2019 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков Украины, задержанных за нарушение российской границы в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошло года. При этом глава трибунала Пак Чжин Хён заявил, что организация не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное дело в отношении украинских моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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