2019-05-26T02:14:11+03:00
Политика

Экс-министр по Brexit стал шестым претендентом на пост премьера Великобритании

Доминик Рааб объявил о намерении бороться за пост лидера правящей Консервативной партии
Юлия ДИВЕЕВА
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Доминик РаабДоминик РаабФото: REUTERS
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На пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй претендуют уже шесть политиков. В субботу о своем решении побороться за пост главы правительства заявил бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб.

"Успешное осуществление Brexit потребует нацеленности, дисциплины и решительности. Как бывший юрист Форин оффиса и министр по вопросам Brexit я обладаю надлежащим опытом", - заявил Рааб в своей статье для The Mail on Sunday.

По его мнению, Соединенное Королевство "застряло в грязи, униженное Брюсселем и неспособное найти путь продвижения вперед". Он пообещал, что с ним страна возьмет новый курс.

Рааб отметил, что он выступает за выход из Евросоюза с подписанием соглашения об условиях Brexit. Однако, по его убеждению, Великобритания должна продемонстрировать "непоколебимую решимость" покинуть объединение до октября.

Ранее о своем намерении бороться за пост лидера Консервативной партии и главы правительства объявили экс-глава МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок и бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.

Напомним, сайт kp.ru передавал, что 24 мая Тереза Мэй объявила об уходе со своей поста. Премьер-министр сложит с себя полномочия 7 июня этого года. Такое решение политик приняла после консультации с консервативной партией Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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