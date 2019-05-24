2019-05-24T12:24:10+03:00
В мире

Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня

Решение оставить свой пост премьер-министр Британии приняла после консультации с консервативной партией Соединённого Королевства [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Тереза МэйТереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня этого года. Такое решение политик приняла после консультации с консервативной партией Великобритании, которая прошла в пятницу, 24 мая.

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», - сказал британский премьер-министр журналистам на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

Ранее министр иностранных Великобритании дел Джереми Хант сообщал, что Мэй не подаст в отставку в ближайшее время и останется на своем посту к моменту государственного визита американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, ранее газета The Times сообщала, что Мэй покинет свой пост уже в четверг, 23 мая. В опубликованной статье речь шла о том, что политик полностью потеряла контроль над ситуацией с выходом страны из ЕС. По данным агентства решение Мэй должно быть связано с ее заявлением о возможности парламенту Королевства проголосовать о втором референдуме по Brexit, но только после того как депутаты поддержат соглашение с Евросоюзом.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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