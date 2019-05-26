Трамп обжалует решение суда о запрете строительства стены на границе с Мексикой
Решение суда в штате Калифорния, заблокировавшего использование около $1 млрд из бюджета пентагона на возведение стены на границе США с Мексикой будет обжаловано. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter.
Хозяин Белого дома отметил, что решение принимал судья активист, назначенный его предшественником Бараком Обамой.
"Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей. Мы обращаемся с апелляцией в ускоренном режиме!" - написал Трамп.
Ранее стало известно, что судья Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам, рассмотрев жалобу правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) постановил заблокировать использование около $1 млрд из бюджета Министерства обороны США на возведение стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. При этом он отклонил исковую жалобу властей 16 штатов, просящих приостановить исполнение указа Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.
ИСТОЧНИК KP.RU