2019-05-26T02:38:06+03:00
Политика

Трамп обжалует решение суда о запрете строительства стены на границе с Мексикой

Президент США отметил, что подаст апелляцию в ускоренном режиме
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Решение суда в штате Калифорния, заблокировавшего использование около $1 млрд из бюджета пентагона на возведение стены на границе США с Мексикой будет обжаловано. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter.

Хозяин Белого дома отметил, что решение принимал судья активист, назначенный его предшественником Бараком Обамой.

"Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей. Мы обращаемся с апелляцией в ускоренном режиме!" - написал Трамп.

Ранее стало известно, что судья Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам, рассмотрев жалобу правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) постановил заблокировать использование около $1 млрд из бюджета Министерства обороны США на возведение стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. При этом он отклонил исковую жалобу властей 16 штатов, просящих приостановить исполнение указа Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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