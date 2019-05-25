2019-05-25T19:34:26+03:00
В мире

Суд в США запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета

Также была отклонена исковая жалоба властей 16 штатов, которые просили приостановить исполнение указа президента о строительстве стены
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Cуд в США заблокировал расход $1 млрд Пентагона на стену на границе с МексикойCуд в США заблокировал расход $1 млрд Пентагона на стену на границе с МексикойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Суд в Калифорнии временно заблокировал использование около 1 миллиарда из бюджета Министерства обороны Соединенных Штатов на строительство стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. Такое решение было принято пятницу, 24 мая, судьей Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам.

"В данном случае Конгресс отклонил запрос исполнительной ветви власти на расходование целевых фондов, однако исполнительная ветвь власти просто находит способ потратить эти фонды без согласия Конгресса», - говорится в сообщении телекомпания CNN.

Также суд отклонил исковую жалобу властей 16 штатов, которые просили приостановить исполнение указа президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Ранее сайт kp.ru писал, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение 1,5 миллиардов долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 километров на границе с Мексикой.

Напомним, Трамп за время нахождения у власти неоднократно высказывался за строительство стены на границе с Мексикой в рамках усиления контроля за нелегальной миграцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама
Круживший над Сургутом самолет «Ютейр» приземлился в аэропорту города
МИД Украины выразил очередной протест России за поездку Володина в Крым
Самолет «Ютейр», вылетевший в Таджикистан, возвращается в Сургут
Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала более 25 тысяч голосов
Климкин заявил о «победе» Украины над Россией
Итог матча Россия - Финляндия: наши проиграли со счетом 0:1 полуфинал и сыграют за "бронзу"
Иосиф Пригожин пообещал дочери Алсу фантастическую карьеру
Минэкономразвития: темп роста ВВП России в апреле ускорился до 1,6%
Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Второй период матча Россия - Финляндия на ЧМ по хоккею завершился вничью 0:0
СК: первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей
Первый период матча Россия - Финляндия завершился вничью 0:0
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink