Суд в США запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета

СЕГОДНЯ 19:34 2019-05-25T19:34:26+03:00

Cуд в США заблокировал расход $1 млрд Пентагона на стену на границе с Мексикой Фото: REUTERS

Также была отклонена исковая жалоба властей 16 штатов, которые просили приостановить исполнение указа президента о строительстве стены

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Суд в Калифорнии временно заблокировал использование около 1 миллиарда из бюджета Министерства обороны Соединенных Штатов на строительство стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. Такое решение было принято пятницу, 24 мая, судьей Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам.

"В данном случае Конгресс отклонил запрос исполнительной ветви власти на расходование целевых фондов, однако исполнительная ветвь власти просто находит способ потратить эти фонды без согласия Конгресса», - говорится в сообщении телекомпания CNN.

Также суд отклонил исковую жалобу властей 16 штатов, которые просили приостановить исполнение указа президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Ранее сайт kp.ru писал, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение 1,5 миллиардов долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 километров на границе с Мексикой.

Напомним, Трамп за время нахождения у власти неоднократно высказывался за строительство стены на границе с Мексикой в рамках усиления контроля за нелегальной миграцией.

ИСТОЧНИК KP.RU