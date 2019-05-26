Папа римский сравнил аборты с наймом киллера

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-26T06:38:27+03:00

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Папа римский Франциск сравнил прерывание беременности с наймом киллера для убийства человека. Понтифик высказал мнение, что делать аборт нельзя ни в коем случае, даже если плод болен.

«Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?» — сказал Франциск.

По словам папы, противодействие абортам — это «не религиозный вопрос, а человеческий». Он призвал священников и врачей оказывать семьям поддержку в тяжелых случаях пишет Associated Press.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в двух американских штатах - Алабама и Миссури, - запретили аборты. Прервать беременность на их территории врачам разрешается лишь при серьезной угрозе жизни матери. Во всех остальных случаях (включая зачатие после изнасилования и инцеста) избавляться от плода запрещено. Врачам за проведение аборта грозит до 99 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU