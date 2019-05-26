Трамп и Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-26T08:01:55+03:00

Почетным гостем на их матче был гольфист Исао Аоки

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 26 мая сыграли вместе в гольф в загородном клубе Mobara Country Club неподалеку от Токио. Это уже пятый совместный матч глав государств.

В этот раз компанию им составил в качестве почетного гостя к ним был приглашен японский гольфист - 76-летний Исао Аоки.

"Сегодня отличная погода, а после этого по программе у нас посещение сумо", - сказал Абэ журналистам.

Он выразил надежду, что отношения Токио и Вашингтона окрепнут еще больше в новой эпохе Рэйва, которая началась в Японии после вступления на престол императора Нарухито, передает ТАСС.

Главы государств прибыли в загородный клуб на вертолетах и успели вместе позавтракать до начала игры.

Трамп и Абэ давние поклонники гольфа. Так в ноябре 2017 года, когда американский лидер был в Японии, вместе с ним и Абэ мяч в лунки загонял известный гольфист Хидэки Мацуяма. Игра состоялась в загородном клубе «Касумигасэки», расположенном в японской префектуре Сайтама, сообщал сайт kp.ru. Кроме того, Трамп является владельцем загородного гольф-клуба в США.

Сейчас президент с супругой находится с визитом в Стране восходящего солнца, который продлится с 26 по 28 мая. Ожидается, что состоится их встреча с новым императором Нарухито.

ИСТОЧНИК KP.RU