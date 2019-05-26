2019-05-26T08:01:55+03:00
Политика

Трамп и Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф

Почетным гостем на их матче был гольфист Исао Аоки
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо АбэПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 26 мая сыграли вместе в гольф в загородном клубе Mobara Country Club неподалеку от Токио. Это уже пятый совместный матч глав государств.

В этот раз компанию им составил в качестве почетного гостя к ним был приглашен японский гольфист - 76-летний Исао Аоки.

"Сегодня отличная погода, а после этого по программе у нас посещение сумо", - сказал Абэ журналистам.

Он выразил надежду, что отношения Токио и Вашингтона окрепнут еще больше в новой эпохе Рэйва, которая началась в Японии после вступления на престол императора Нарухито, передает ТАСС.

Главы государств прибыли в загородный клуб на вертолетах и успели вместе позавтракать до начала игры.

Трамп и Абэ давние поклонники гольфа. Так в ноябре 2017 года, когда американский лидер был в Японии, вместе с ним и Абэ мяч в лунки загонял известный гольфист Хидэки Мацуяма. Игра состоялась в загородном клубе «Касумигасэки», расположенном в японской префектуре Сайтама, сообщал сайт kp.ru. Кроме того, Трамп является владельцем загородного гольф-клуба в США.

Сейчас президент с супругой находится с визитом в Стране восходящего солнца, который продлится с 26 по 28 мая. Ожидается, что состоится их встреча с новым императором Нарухито.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно о возможном наращивании Турцией поставок оружия сирийской оппозиции
Посол США в КНР призвал власти страны к диалогу с Далай-ламой
В Испании состоятся выборы в Европарламент, региональные и муниципальные органы власти
В Германии небольшой самолет застрял в кронах деревьев
Зеленский планирует сделать Украину "базой для покорения мира"
Папа римский сравнил аборты с наймом киллера
В Сирии боевики выпустили более 20 ракет по населенным пунктам провинции Хама
На Украине потребуют арестовать все активы Порошенко
Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в налаживании диалога с оппозицией
В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли
Киев грозит России "гамбургскими" санкциями за украинских моряков
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Среди пленных украинских военных в ДНР оказались 50-летние солдаты
Пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы
Трамп обжалует решение суда о запрете строительства стены на границе с Мексикой
Экс-министр по Brexit стал шестым претендентом на пост премьера Великобритании
Зеленский станцевал на сцене перед зрителями "Лиги смеха"
НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков
Литературную премию "Нацбест-2019" получил Андрей Рубанов
В Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France
В Иране заявили и наличии оружия, способного поразить американские корабли
Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею