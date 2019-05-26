Альянс Wi-Fi ограничил членство Huawei

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-26T08:42:03+03:00

Китайская компания не сможет участвовать в разработке новых стандартов этого типа беспроводной связи, а ее представители не смогут принимать участие в мероприятиях альянса

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Организация Wi-Fi Alliance временно ограничила членство китайской компании Huawei. Об этом сообщает портал WCCFTech.

Сообщается, что китайская компания не не сможет участвовать в разработке новых стандартов Wi-Fi. Представители Huawei также не смогут участвовать в мероприятиях альянса. Тем не менее, создание и продажа Huawei продуктов с адаптерами Wi-Fi ограничены не будут.

Ранее американские власти ввели санкции в отношении компании Huawei. Сразу после введения ограничений компания Google, а также ряд фирм, производящих компоненты для мобильных телефонов, приняли решение отказаться от сотрудничества с компанией.

Представители Huawei, в свою очередь, назвали введенные ограничения несправедливыми. По словам председателя совета директоров компании Ху Хоукуня, в дальнейшем под ограничения могут попасть и другие фирмы и их потребители.

ИСТОЧНИК KP.RU