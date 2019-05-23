Санкции США против Huawei в компании посчитали опасным прецедентом

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-23T14:43:04+03:00

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Руководство китайской компании Huawei считает, что наложенные на них санкции США последовали после необоснованных обвинений. Такое заявление сделал председатель совета директоров китайской компании Ху Хоукунь на конференции, организованной Потсдамским университетом.

"Правительство США накладывает на Huawei несправедливые ограничения на основе необоснованных обвинений. Кто знает, что будет следующим шагом, если такие действия будут продолжены? Завтра это могут быть ваши компании и потребители", - приводит слова топ-менеджера агентство DPA.

Ху Хоукунь сделал акцент на том, что необходимы ясные стандарты безопасности и независимые проверки компаний.Он также приветствовал решение ряда европейских стран не следовать примеру США.

Сайт kp.ru писал об отказе сотрудничества с компанией американского электронного гиганта Google. Такое же решение приняла британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU