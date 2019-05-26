2019-05-26T12:08:04+03:00
В мире

В Перу произошло сильное землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 115 км
Александр ДЖУМАЕВ
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На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 7:41 по времени UTC (10:41 по московскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 115 км; он располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба, в котором живут 44,3 тыс. человек.

Угрозы цунами или других стихийных бедствий для региона пока объявлено не было. Сведений о пострадавших и разрушения в результате землетрясения в настоящий момент нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении военного вертолета Ми-171Ш. Воздушное судно участвовало в операции по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором в провинции Кондорканки; жертвами крушения стали два человека. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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