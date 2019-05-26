Неизвестные пытаются захватить православный храм на Украине

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-26T17:04:21+03:00

Община канонической УПЦ с самого утра держит оборону на территории религиозного учреждения

Изменить размер текста: A A

Неизвестные предприняли попытку захвата храма в селе Васлововцы Заставновского района Черновицкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви.

По словам представителей религиозного объединения, утром в воскресенье, 26 мая, неизвестные сорвали ведущие в храм ворота, после чего ворвались на его территорию, а членов общины "прижали к дверям".

"С 11 часов не прекращается тревожный перезвон на колокольне - раньше он извещал людей о турецком нашествии, теперь сообщает о нашествии гонителей веры Христовой", — говорится в сообщении епархии на странице в Facebook.

Кто именно стоит за попыткой захвата храма, не уточняется.

Сайт kp.ru писал о том, что это уже не первый подобный случай с начала года. Обычно на храмы нападают сторонники так называемой "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ).

ИСТОЧНИК KP.RU