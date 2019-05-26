Зараженный опасными вирусами ноутбук оценили в $1,2 млн

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-26T17:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Китайский художник Гуо О Донг заразил свой ноутбук марки Samsung шестью самыми опасными компьютерными вирусами и назвал эту работу Persistence of Chaos – "Постоянство хаоса". Сейчас устройство выставлено на аукционе, и последняя ставка составляет более 1,2 миллиона долларов.

С какой целью делается данное приобретение, непонятно. Художник утверждает, что ноутбук полностью безопасен, пока его не подключишь к интернету или к другому устройству через USB. В таком случае ущерб может составить около 95 миллиардов долларов.

На сайте аукциона уточняется, что в устройство загружено шесть самых опасных вирусов, среди которых печально известный вымогатель WannaCry, а также программы ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, DarkTequila и BlackEnergy.

Аукцион завершится в понедельник, 27 мая.

Сайт kp.ru писал о том, что о первой глобальной атаке кибервируса WannaCry стало известно в мае 2017 года. Программа проникла в более чем в 300 тысяч компьютеров по всему миру всего за несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU