2019-05-26T18:14:16+03:00
Политика

Министра образования Аджарии уволили за российские флаги на фестивале

В шествии участвовали детские ансамбли многих других стран, однако к ним у грузинских властей претензий не возникло [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ансамбль из Ростова впервые был приглашен на Международный фольклорный фестивальАнсамбль из Ростова впервые был приглашен на Международный фольклорный фестивальФото: скриншот с видео
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Глава министерства образования грузинской автономной республики Аджария Инга Шамилишвили была уволена из-за того, что участники детского ансамбля из Ростова приняли участие в праздничном шествии в Батуми.

Парад был проведен в рамках Международного фольклорного фестиваля и приурочен к Дню независимости страны. На кадрах с празднования видно, что в мероприятии приняли участие исполнители самых разных стран - Украины, Польши, Израиля, Болгарии и многих других. Все они во время шествия размахивали своими национальными флагами, однако претензии возникли лишь к российской делегации, наравне с другими получившей официальное приглашение. Сначала волна возмущения поднялась в социальных сетях, а потом ее подхватили уже и на уровне властей.

Детский ансамбль из России принял участие в шествии по улицам Батуми.

"Наши предки боролись за этот день (независимости - прим. ред.), однако мы вновь продолжаем борьбу за свободу и сегодня. Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности возлагается на министра образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили смещена с должности", - цитирует "Первый канал Грузии" главу правительства республики Торнике Рижвадзе.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля этого года проблемы с российскими флагами возникли и у мотоциклистов. Байкеров с такими "опознавательными знаками" отказались пускать в Грузию на фестиваль в Батуми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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