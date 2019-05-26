Министра образования Аджарии уволили за российские флаги на фестивале
Глава министерства образования грузинской автономной республики Аджария Инга Шамилишвили была уволена из-за того, что участники детского ансамбля из Ростова приняли участие в праздничном шествии в Батуми.
Парад был проведен в рамках Международного фольклорного фестиваля и приурочен к Дню независимости страны. На кадрах с празднования видно, что в мероприятии приняли участие исполнители самых разных стран - Украины, Польши, Израиля, Болгарии и многих других. Все они во время шествия размахивали своими национальными флагами, однако претензии возникли лишь к российской делегации, наравне с другими получившей официальное приглашение. Сначала волна возмущения поднялась в социальных сетях, а потом ее подхватили уже и на уровне властей.
Детский ансамбль из России принял участие в шествии по улицам Батуми.
"Наши предки боролись за этот день (независимости - прим. ред.), однако мы вновь продолжаем борьбу за свободу и сегодня. Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности возлагается на министра образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили смещена с должности", - цитирует "Первый канал Грузии" главу правительства республики Торнике Рижвадзе.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля этого года проблемы с российскими флагами возникли и у мотоциклистов. Байкеров с такими "опознавательными знаками" отказались пускать в Грузию на фестиваль в Батуми.
ИСТОЧНИК KP.RU