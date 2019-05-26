Зеленский заявил, что Киев ассоциируется у него с запахом шаурмы

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-26T18:41:12+03:00

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Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле станций метро является неотъемлемой частью столицы и очень важен для нее. Такие слова прозвучали в поздравлении главы государства с Днем города.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки-"недоразумения", - написал политик у себя на странице в Facebook.

При этом он добавил, что Киев может, как "перемолоть" и разочаровать человека, так и влюбить его в себя с первого взгляда.

Многие пользователи соцсети такие сравнения Зеленского не оценили. Особенно из возмутило высказывание о значимости шаурмы для жителей города. Однако нашлись и те, кто призвали не придираться к словам новоиспеченного лидера.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский вступил в должность президента Украины всего шесть дней назад. Инаугурация состоялась в здании Верховной Рады 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU