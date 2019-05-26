Жертвами торнадо в США стали два человека, еще 29 пострадали
В минувшую субботу, 25 мая, на американский город Эль-Рино штата Оклахома обрушился мощный торнадо. Жертвами смерча стали не менее двух человек, еще 29 пострадали. Об этом сообщил мэр города Мэтт Уайт.
"Мы увезли с места событий 16 человек. Еще 13 человек доставлены [в больницы] на личных автомобилях. Нанесены травмы от легких до критических", - сказал градоначальник.
Согласно его данным, наиболее серьезный ущерб был нанесен гостинице, стоянке для домов на колесах и нескольким зданиям. Сотни человек остались без жилья.
Поисково-спасательная операция на месте инцидента продолжается. Власти рекомендовали местным жителям не приближаться к разрушенным сооружениям, передает телеканал ABC.
Сайт kp.ru писал о том, что в последние месяцы США несколько раз подвергались воздействию смерчей. Так, например, в апреле было зафиксировано не менее восьми погибших в результате торнадо.
ИСТОЧНИК KP.RU