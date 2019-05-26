2019-05-26T21:25:44+03:00
Происшествия

Жертвами торнадо в США стали два человека, еще 29 пострадали

В штате Оклахома продолжается поисково-спасательная операция
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человекаЖертвами торнадо в Оклахоме стали два человекаФото: REUTERS
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В минувшую субботу, 25 мая, на американский город Эль-Рино штата Оклахома обрушился мощный торнадо. Жертвами смерча стали не менее двух человек, еще 29 пострадали. Об этом сообщил мэр города Мэтт Уайт.

"Мы увезли с места событий 16 человек. Еще 13 человек доставлены [в больницы] на личных автомобилях. Нанесены травмы от легких до критических", - сказал градоначальник.

Согласно его данным, наиболее серьезный ущерб был нанесен гостинице, стоянке для домов на колесах и нескольким зданиям. Сотни человек остались без жилья.

Поисково-спасательная операция на месте инцидента продолжается. Власти рекомендовали местным жителям не приближаться к разрушенным сооружениям, передает телеканал ABC.

Сайт kp.ru писал о том, что в последние месяцы США несколько раз подвергались воздействию смерчей. Так, например, в апреле было зафиксировано не менее восьми погибших в результате торнадо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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