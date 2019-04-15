Не менее восьми человек погибли из-за торнадо на юге США

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-15T14:56:06+03:00

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Не менее восьми человек стали жертвами многочисленных торнадо, обрушившихся на южные американские штаты. Погодные условия в регионе ухудшились еще несколько дней назад, и за все это время специалистами были зафиксированы 16 смерчей.

Гибель первых четырех человек была констатирована в штатах Техас и Миссисипи. Еще 25 американцев госпитализированы в городе Альто, восемь из них сейчас находятся в критическом состоянии. Также травмы получили около 20 жителей Миссисипи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703289" frameborder="0"></iframe> Восемь человек погибли в торнадо в США.

Стихийное бедствие привело к нарушению энергоснабжения, потому более 150 тысяч домов и предприятий остаются обесточенным. Кроме того, в Техасе были отменены и задержаны тысячи авиарейсов. Согласно данным USA Today, последствия торнадо могут затронуть в общей сложности около 80 млн человек.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года США уже сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда по Алабаме и Арканзасу пронеслись несколько мощных торнадо - погибли 23 человека, включая четверых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU