Не менее восьми человек погибли из-за торнадо на юге США
Не менее восьми человек стали жертвами многочисленных торнадо, обрушившихся на южные американские штаты. Погодные условия в регионе ухудшились еще несколько дней назад, и за все это время специалистами были зафиксированы 16 смерчей.
Гибель первых четырех человек была констатирована в штатах Техас и Миссисипи. Еще 25 американцев госпитализированы в городе Альто, восемь из них сейчас находятся в критическом состоянии. Также травмы получили около 20 жителей Миссисипи.
Восемь человек погибли в торнадо в США.
Стихийное бедствие привело к нарушению энергоснабжения, потому более 150 тысяч домов и предприятий остаются обесточенным. Кроме того, в Техасе были отменены и задержаны тысячи авиарейсов. Согласно данным USA Today, последствия торнадо могут затронуть в общей сложности около 80 млн человек.
Сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года США уже сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда по Алабаме и Арканзасу пронеслись несколько мощных торнадо - погибли 23 человека, включая четверых детей.
ИСТОЧНИК KP.RU