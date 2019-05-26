2019-05-26T22:31:13+03:00
Политика

Партия Ле Пен выбилась в лидеры на выборах в Европарламент во Франции

Блоку президента страны Эммануэля Макрона не хватает менее 2% до первого места
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во ФранцииПартия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во ФранцииФото: REUTERS
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Возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции. Данные национальных экзит-полов свидетельствуют о том, что этот политической блок набрал 23,2 % голосов.

Следом идет партия "Вперед, Республика!" президента страны Эмманюэля Макрона и Демократическое движение с 21,9% голосов. На третьем месте с большим отставанием расположились "зеленые" - их поддержали 12,8% избирателей. Также в пятерку лидеров вошли республиканцы (8,3%) и "Непокоренная Франция" с Социалистической партией - каждой из них досталось по 6,7%, передает "Интерфакс".

Напомним, что выборы в Европарламент начались в четверг и завершились в воскресенье, 26 мая. Сайт kp.ru писал о том, что в Германии, согласно данным экзит-полов, победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

ИСТОЧНИК KP.RU

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