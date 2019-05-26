Партия Ле Пен выбилась в лидеры на выборах в Европарламент во Франции
Возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции. Данные национальных экзит-полов свидетельствуют о том, что этот политической блок набрал 23,2 % голосов.
Следом идет партия "Вперед, Республика!" президента страны Эмманюэля Макрона и Демократическое движение с 21,9% голосов. На третьем месте с большим отставанием расположились "зеленые" - их поддержали 12,8% избирателей. Также в пятерку лидеров вошли республиканцы (8,3%) и "Непокоренная Франция" с Социалистической партией - каждой из них досталось по 6,7%, передает "Интерфакс".
Напомним, что выборы в Европарламент начались в четверг и завершились в воскресенье, 26 мая. Сайт kp.ru писал о том, что в Германии, согласно данным экзит-полов, победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).
ИСТОЧНИК KP.RU