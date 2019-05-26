На выборах в Европарламент в Германии победил блок Меркель

СЕГОДНЯ 22:03 2019-05-26T22:03:11+03:00

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На выборах в Европарламент в Германии победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера республики Ангелы Меркель.

Согласно данным экзит-поллов, за альянс проголосовали 28,6% избирателей, что стало минимальным значением с 1979 года. Второе место с 20,9% голосов заняла партия "Зеленые". Замыкают тройку лидеров социал-демократы (СДПГ) и их 15,3%, а на четвертой строчке значится правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,8%, передает Die Welt.

Сайт kp.ru писал о том, что выборы в Европарламент являются крупнейшими в мире. На территории ЕС проживают более 513 миллионов человек, при этом квота каждой страны в ЕП зависит именно от населения. Например, Германия может занять 96 кресел, Франция - 74, а маленькие Мальта, Люксембург и Эстония - всего по 6. При этом к участию в выборах допускаются как целые партии, так и отдельные кандидаты.

ИСТОЧНИК KP.RU