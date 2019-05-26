2019-05-26T23:15:12+03:00
Происшествия

Девять полицейских погибли в ДТП в Египте

Сотрудники полиции не смогли выбраться из горящего автомобиля
Юлия ДИВЕЕВА
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Машина полиции Египта попала в ДТП под КаиромМашина полиции Египта попала в ДТП под КаиромФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Египте к востоку от Каира произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли девять сотрудников египетской полиции, в том числе двое офицеров. Полицейские направлялись из Александрии на Северный Синай, где армия и МВД уже не один год проводят операцию против боевиков.

Известно, что неподалеку от города Исмаилия в автомобиль, в котором ехали правоохранители, врезался грузовик с прицепом. От удара машина полиции загорелась, а находившиеся внутри люди оказались заперты в ней и не смогли выбраться наружу.

Как передает ТАСС, Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах. В 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и только в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.

Сайт kp.ru неоднократно рассказывал об авариях на дорогах Египта. Так 9 декабря 2018 года стало известно о ДТП , в результате которого погибли двое россиян. На трассе в 140 километрах от Хургады автомобиль с россиянами столкнулся с грузовиком. Погибли два человека, один легко ранен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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