Гитанас Науседа лидирует на выборах президента Литвы

СЕГОДНЯ 23:36 2019-05-26T23:36:48+03:00

Обработано более 50% бюллетеней после голосования во втором туре

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Экономист Гитанас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов в Литве. Такие данные приводит сайт Главной избирательной комиссии страны после обработки более чем 50% бюллетеней.

ЦИК приводит результаты голосований с 1247 из 1972 участков. Нуседа получил 72,33%, а депутат Сейма, экс-министр финансов Ингрида Шимоните – 26,35%. Явка во втором туре составила 53,43% или 2,427 млн граждан, включая досрочно проголосовавших, передает ТАСС.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет. Кандидаты должны быть не моложе 40 лет, иметь гражданство Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Литве начался второй тур выборов президента страны. Избирательные участки работали с 7:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

ИСТОЧНИК KP.RU