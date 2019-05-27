В России стартует основная кампания ЕГЭ-2019

СЕГОДНЯ 02:28 2019-05-27T02:29:30+03:00

ЕГЭ в этом году будут проходить с 27 мая по 1 июля

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С 27 мая в России стартует основная волна единых государственных экзаменов. Ее открывают экзамены по географии и литературе.

Как сообщили в Рособрнадзоре, литературу выбрали в этом году 54 тысячи человек, из них 52 тысячи выпускников. Им предстоит за 3 часа 55 минут выполнить 17 заданий. Минимальный балл по этому предмету - 32.

Географию сдают 24 тысячи человек, в том числе 22,5 тысячи выпускников этого года. ЕГЭ состоит из 34 заданий, которые необходимо выполнить за 3 часа. С собой в аудиторию можно принести дополнительно линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 37.

Результаты будут опубликованы не позднее 11 июня, передает Интерфакс.

В число тех, кто в этом году сдают ЕГЭ, вошли более двух тысяч студентов колледжей и техникумов, около 70 учеников иностранных образовательных организаций и более 50 выпускников, не сдавших экзамены в 2018 году. Всего же для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Для проведения экзаменов будет задействовано 5,7 тыс. пункта проведения ЕГЭ и 51 тыс. аудиторий по всей России и в 52 странах за рубежом.

В материале kp.ru "Минимальные баллы ЕГЖ 2019 по все предметам" рассказывается о трех важных минимальных уровнях баллов, которые необходимо набрать выпускнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU