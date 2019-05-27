В Киеве оценили убытки от конфликта с Россией

СЕГОДНЯ 06:40 2019-05-27T06:40:10+03:00

Украина могла бы получать огромную прибыль только на транзите поездов из Китая в Европу

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Украина несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией. Об этом заявил экс-министр транспорта республики Евгений Червоненко.

Он уверен, что Незалежная могла бы получать огромную прибыль от транзита через ее территорию поездов из Китая в Европу. Но из-за конфликта с Россией сейчас прибыль получает Белоруссия.

"Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. 7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция", — рассказал Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что сегодня из Китая через Белоруссию в неделю ходят 75 поездов. Европейские предприниматели неоднократно выражали свое удивление действиями украинских властей. По их расчетами прибыль Украины могла бы быть многомиллиардной.

"Меня в Париже подозвал один, известный человек в мире логистики, говорит: "Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?". И показал расчеты, которые легли в официальный отчет. Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный "Шелковый путь", доход Украины вырастет до 30 миллиардов долларов", – уверен политик.

ИСТОЧНИК KP.RU