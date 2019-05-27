2019-05-27T07:02:49+03:00
Происшествия

В Китае два человека погибли при обрушении крыши на заводе

Причиной аварии стали плохие погодные условия
Юлия ДИВЕЕВА
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На сталелитейном заводе в КНР провалилась крышаНа сталелитейном заводе в КНР провалилась крышаФото: REUTERS
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В восточной китайской провинции Цзянсу на сталелитейном заводе обрушилась крыша. В результате погибли два человека и еще 15 получили травмы и ранения.

ЧП произошло в городе Чанчжоу, расположенного в районе Уцзинь, 26 мая утром. По данным местных властей, причиной аварии стали плохие погодные условия. Сообщается, что крыша не выдержала и провалилась. В это время в цехе находились рабочие.

Все пострадавшие были срочно госпитализированы с травмами разной степени тяжести, пятеро из них находятся в критическом состоянии, передает Центральное телевидение Китая.

Недавно сайт kp.ru писал о том, что в Китае в одном из баров обрушилась крыша. Три человека погибли в баре "0776" в китайском городском округе Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района, еще около 90 получили травмы. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 20 мая, около 01:00 по местному времени (20:00 мск, воскресенье).

ИСТОЧНИК KP.RU

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