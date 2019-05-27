2019-05-27T10:35:27+03:00
Политика

На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия Brexit

Созданный в начале 2019-го политический блок заручился поддержкой 31,6% избирателей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер партии Brexit Найджел ФараджЛидер партии Brexit Найджел ФараджФото: REUTERS
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Возглавляемая Найджелом Фаражем партия Brexit лидирует на выборах в Европейский парламент, которые состоялись в Великобритании 23 мая. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов в 353 избирательных округах (всего их 373).

Сайт kp.ru писал о том, что партия Brexit была основана лишь в январе 2019 года, и эти выборы в ЕП стали для ее первыми. Однако, согласно предварительным данным, около 31,6% избирателей поддержали именно этот политический блок.

На втором месте по популярности оказались "Либеральные демократы" с 20,3% голосов, на третьем - оппозиционная Лейбористская партия (14,1%). Дальше идут "зеленые" с 12,1%, и замыкает пятерку правящая Консервативная партия, которую поддержали лишь 9,1% участвовавших в выборах британцев.

Телеканал BBC напоминает, что на прошлых выборах в ЕП, которые состоялись в 2014 году, победителем в Великобритании стала UKIP с 26,6% голосов. Сейчас ей удалось набрать лишь 3,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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