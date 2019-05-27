В одесской колонии вспыхнул бунт: здание горит, заключенные сбежали

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-27T12:58:37+03:00

На свободу вырвались не менее 15 осужденных, еще около 100 человек забаррикадировались внутри здания

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В исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе вспыхнули беспорядки. Заключенные устроили бунт, подожгли здание, а нескольким десяткам из них удалось сбежать.

Сообщается, речь идет о не менее 15 осужденных. Все они скрылись в частном секторе. Также поступают неподтвержденные данные о нескольких погибших и взятии заложников.

Возле колонии дежурят машины скорой помощи, полиции и спецназ. Также к месту инцидента стянули дополнительные силы Национальной гвардии.

Газета "Думская" сообщала о том, что шестерых беглецов удалось задержать, однако позже эта информация была опровергнута - на автозаках увезли "сочувствующих" заключенным гражданам.

В здании остаются еще около ста человек, которые забаррикадировались внутри. Предполагается, что причиной бунта стали плохие условия содержания, а именно питание. Колония продолжает гореть.

Сайт kp.ru писал о том, что неделю назад еще один бунт заключенных вспыхнул в исправительном учреждении пригорода Душанбе. Беспорядки организовали осужденные за причастность к терроризму граждане. В результате их действий погибли 32 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711187" frameborder="0"></iframe> Бунт в одесской колонии: более 15-ти заключенных сбежали.

ИСТОЧНИК KP.RU