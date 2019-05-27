2019-05-27T13:46:41+03:00
Политика

Путин обсудил строительство храма в Екатеринбурге с патриархом Кириллом

Между президентом и епископом состоялся "весьма откровенный" разговор
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments63
Протестующие выступают против возведения собора на месте сквераПротестующие выступают против возведения собора на месте сквераФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг возведения собора Святой Екатерины в Екатеринбурге с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что речь идет о встрече президента и епископа, которая состоялась еще на прошлой неделе - 24 мая. Тогда Путин поздравил предстоятеля Российской православной церкви с днем тезоименитства.

"Да, они затрагивали эту историю", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Путин и патриарх всегда "весьма откровенно обмениваются мнениями" по самым актуальным и разным вопросам повестки дня, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что 13 мая в Екатеринбурге начались несанкционированные протесты. Жители города выступали против строительства храма на месте сквера. Тогда администрация решила собрать предложения по вариантам других площадок для возведения и провести голосование.

Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бразилии во время тюремного бунта погибли 15 человека
Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%
В одну из польских школ ворвался вооруженный юноша
Российский фрегат протаранил Merсedes в порту Гамбурга
В стартовавшую с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» ударила молния
Ученые назвали пользу жары для женщин
Пентагон объявил тендер на закупку боеприпасов для российского оружия
Губернатор Игорь Орлов предложил создать в Архангельске научный центр освоения Арктики
Бунт в одесской колонии начался с нападения на сотрудника учреждения
Трамп первым из зарубежных лидеров встретился с новым императором Японии
Отчет о расследовании авиакатастрофы SSJ-100 опубликуют через 1,5 месяца
Ученые: поставленные цели продлевают пожилым людям жизнь
Карлес Пучдемон добился избрания в Европарламент
Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог
Украинские политики уверены, что последствия дефолта будут «убийственны»
Коломойский рассказал, с чего начался его конфликт с Порошенко
Мужчина ворвался в пылающий дом, спасая любимого пса
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по голам за сезон
Почти половина российских компаний планируют расширить штат
В одесской колонии вспыхнул бунт: здание горит, заключенные сбежали
Главой партии "Слуга народа" стал советник Зеленского
В Подмосковье пьяный водитель снес остановку
Полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Лионе