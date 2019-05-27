Путин обсудил строительство храма в Екатеринбурге с патриархом Кириллом

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-27T13:46:41+03:00

Протестующие выступают против возведения собора на месте сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между президентом и епископом состоялся "весьма откровенный" разговор

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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг возведения собора Святой Екатерины в Екатеринбурге с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что речь идет о встрече президента и епископа, которая состоялась еще на прошлой неделе - 24 мая. Тогда Путин поздравил предстоятеля Российской православной церкви с днем тезоименитства.

"Да, они затрагивали эту историю", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Путин и патриарх всегда "весьма откровенно обмениваются мнениями" по самым актуальным и разным вопросам повестки дня, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что 13 мая в Екатеринбурге начались несанкционированные протесты. Жители города выступали против строительства храма на месте сквера. Тогда администрация решила собрать предложения по вариантам других площадок для возведения и провести голосование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU