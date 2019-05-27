Бунт в одесской колонии начался с нападения на сотрудника учреждения

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-27T14:20:40+03:00

Около 30 заключенных забаррикадировались в здании и просят их не бить Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Беспорядки в Южной исправительной колонии №51 в Одессе назревали на протяжении последней недели. Об этом сообщил источник в украинских правоохранительных органах.

Согласно его данным, примерно пять дней назад в колонии ранили сотрудника учреждения, отвечающего за длительные свидания, и в наказание такие встречи были полностью отменены. Также заключенным запретили общие приемы пищи в столовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711206" frameborder="0"></iframe> Первые кадры возле колонии в Одессе.

"Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение", - цитирует "Думская" собеседника издания.

Наказать заключенных должны были именно в этот понедельник, 27 мая, однако осужденные решили пойти на опережение и устроили бунт. Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Наталья Билак заявила, что "акты неповиновения" вспыхнули во время "планового обыска". При этом пострадали четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Также сгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс. Что касается информации о сбежавших заключенных, то в органах ее опровергли. Задержанные возле колонии мужчины, о которых писал сайт kp.ru, были участниками импровизированной "группы поддержки" уголовных авторитетов.

Около 30 заключенных все еще остаются в здании. Они забаррикадировались в одном из помещений и просят их не бить. Ведутся переговоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711187" frameborder="0"></iframe> Бунт в одесской колонии: более 15-ти заключенных сбежали.

ИСТОЧНИК KP.RU