Бунт в одесской колонии начался с нападения на сотрудника учреждения
Беспорядки в Южной исправительной колонии №51 в Одессе назревали на протяжении последней недели. Об этом сообщил источник в украинских правоохранительных органах.
Согласно его данным, примерно пять дней назад в колонии ранили сотрудника учреждения, отвечающего за длительные свидания, и в наказание такие встречи были полностью отменены. Также заключенным запретили общие приемы пищи в столовой.
Первые кадры возле колонии в Одессе.
"Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение", - цитирует "Думская" собеседника издания.
Наказать заключенных должны были именно в этот понедельник, 27 мая, однако осужденные решили пойти на опережение и устроили бунт. Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Наталья Билак заявила, что "акты неповиновения" вспыхнули во время "планового обыска". При этом пострадали четверо сотрудников колонии, погибших нет.
Также сгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс. Что касается информации о сбежавших заключенных, то в органах ее опровергли. Задержанные возле колонии мужчины, о которых писал сайт kp.ru, были участниками импровизированной "группы поддержки" уголовных авторитетов.
Около 30 заключенных все еще остаются в здании. Они забаррикадировались в одном из помещений и просят их не бить. Ведутся переговоры.
Бунт в одесской колонии: более 15-ти заключенных сбежали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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