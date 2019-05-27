2019-05-27T14:20:40+03:00
Происшествия

Бунт в одесской колонии начался с нападения на сотрудника учреждения

Заключенным запретили свидания и общие приемы пищи, а потом пригрозили массовым избиением [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Около 30 заключенных забаррикадировались в здании и просят их не битьОколо 30 заключенных забаррикадировались в здании и просят их не битьФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Беспорядки в Южной исправительной колонии №51 в Одессе назревали на протяжении последней недели. Об этом сообщил источник в украинских правоохранительных органах.

Согласно его данным, примерно пять дней назад в колонии ранили сотрудника учреждения, отвечающего за длительные свидания, и в наказание такие встречи были полностью отменены. Также заключенным запретили общие приемы пищи в столовой.

Первые кадры возле колонии в Одессе.

"Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение", - цитирует "Думская" собеседника издания.

Наказать заключенных должны были именно в этот понедельник, 27 мая, однако осужденные решили пойти на опережение и устроили бунт. Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Наталья Билак заявила, что "акты неповиновения" вспыхнули во время "планового обыска". При этом пострадали четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Также сгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс. Что касается информации о сбежавших заключенных, то в органах ее опровергли. Задержанные возле колонии мужчины, о которых писал сайт kp.ru, были участниками импровизированной "группы поддержки" уголовных авторитетов.

Около 30 заключенных все еще остаются в здании. Они забаррикадировались в одном из помещений и просят их не бить. Ведутся переговоры.

Бунт в одесской колонии: более 15-ти заключенных сбежали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бразилии во время тюремного бунта погибли 15 человека
Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%
В одну из польских школ ворвался вооруженный юноша
Российский фрегат протаранил Merсedes в порту Гамбурга
В стартовавшую с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» ударила молния
Ученые назвали пользу жары для женщин
Пентагон объявил тендер на закупку боеприпасов для российского оружия
Губернатор Игорь Орлов предложил создать в Архангельске научный центр освоения Арктики
Трамп первым из зарубежных лидеров встретился с новым императором Японии
Путин обсудил строительство храма в Екатеринбурге с патриархом Кириллом
Отчет о расследовании авиакатастрофы SSJ-100 опубликуют через 1,5 месяца
Ученые: поставленные цели продлевают пожилым людям жизнь
Карлес Пучдемон добился избрания в Европарламент
Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог
Украинские политики уверены, что последствия дефолта будут «убийственны»
Коломойский рассказал, с чего начался его конфликт с Порошенко
Мужчина ворвался в пылающий дом, спасая любимого пса
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по голам за сезон
Почти половина российских компаний планируют расширить штат
В одесской колонии вспыхнул бунт: здание горит, заключенные сбежали
Главой партии "Слуга народа" стал советник Зеленского
В Подмосковье пьяный водитель снес остановку
Полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Лионе