2019-05-27T16:21:36+03:00
Экономика

Официальный курс евро снизился на 13,23 копейки

Курс единой европейской валюты к рублю составил 72,1863 рубля
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Курс американской валюты, в свою очередь, уменьшился на 14,7 копейки и составил 64,4636 рубляКурс американской валюты, в свою очередь, уменьшился на 14,7 копейки и составил 64,4636 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Официальный курс евро на вторник, 27 мая, снизился на 13,23 копейки, составив 72,1863 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс американской валюты, в свою очередь, уменьшился на 14,7 копейки и составил 64,4636 рубля. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась по сравнению с выходными на 14,04 копейки, составив 67,9388 рубля.

Индекс Московской биржи утром в понедельник увеличился на 0,3%, составив 2626,62 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, также увеличился на 0,3%, составив 1283,31 пункта. Цены основных "фишек" на Московской бирже, в свою очередь, выросли в пределах 1%.

В конце прошлой недели курс евро снизился до 72,28 рубля, потеряв в цене 24 копейки. Американская валюта же подешевела на 25 копеек; курс доллара составил 64,61 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Производители стеклотары поддержали идею со сдачей стеклотары в магазины
В немецком городе Галле закрыли центральный вокзал из-за бомбы времен Второй мировой войны
Депутат Госдумы сообщил о жалобах на коллекторов, которые пугают должников гробами
Медведев подписал постановление правительства об отмене внутрисетевого роуминга
В Бразилии во время тюремного бунта погибли 15 человек
Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%
В одну из польских школ ворвался вооруженный юноша
Российский фрегат протаранил Merсedes в порту Гамбурга
В стартовавшую с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» ударила молния
Ученые назвали пользу жары для женщин
Пентагон объявил тендер на закупку боеприпасов для российского оружия
Губернатор Игорь Орлов предложил создать в Архангельске научный центр освоения Арктики
Бунт в одесской колонии начался с нападения на сотрудника учреждения
Трамп первым из зарубежных лидеров встретился с новым императором Японии
Путин обсудил строительство храма в Екатеринбурге с патриархом Кириллом
Отчет о расследовании авиакатастрофы SSJ-100 опубликуют через 1,5 месяца
Ученые: поставленные цели продлевают пожилым людям жизнь
Карлес Пучдемон добился избрания в Европарламент
Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог
Украинские политики уверены, что последствия дефолта будут «убийственны»
Коломойский рассказал, с чего начался его конфликт с Порошенко
Мужчина ворвался в пылающий дом, спасая любимого пса
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по голам за сезон
Почти половина российских компаний планируют расширить штат
В одесской колонии вспыхнул бунт: здание горит, заключенные сбежали
Главой партии "Слуга народа" стал советник Зеленского
В Подмосковье пьяный водитель снес остановку
Полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Лионе