Официальный курс евро снизился на 13,23 копейки

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-27T16:21:36+03:00

Курс американской валюты, в свою очередь, уменьшился на 14,7 копейки и составил 64,4636 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Официальный курс евро на вторник, 27 мая, снизился на 13,23 копейки, составив 72,1863 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс американской валюты, в свою очередь, уменьшился на 14,7 копейки и составил 64,4636 рубля. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась по сравнению с выходными на 14,04 копейки, составив 67,9388 рубля.

Индекс Московской биржи утром в понедельник увеличился на 0,3%, составив 2626,62 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, также увеличился на 0,3%, составив 1283,31 пункта. Цены основных "фишек" на Московской бирже, в свою очередь, выросли в пределах 1%.

В конце прошлой недели курс евро снизился до 72,28 рубля, потеряв в цене 24 копейки. Американская валюта же подешевела на 25 копеек; курс доллара составил 64,61 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU